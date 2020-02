Khởi tố, truy nã đồng phạm của Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi

Cướp 1 tỉ đồng đưa cho đồng phạm

Ngày 2.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã Phạm Thanh Tâm (còn gọi Tý bà Dòm , 33 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị can này được xác định có liên quan đến Tuấn 'khỉ' trong vụ trọng án nói trên. Sau khi bỏ trốn, Tâm nhiều khả năng mang theo súng ngắn.

Theo Cơ quan điều tra, sau khi Tuấn 'khỉ' bắn chết người tại sòng bạc đã cướp 1 tỉ đồng và đưa cho Tâm cất giữ. Đặc điểm nhận dạng Tâm như sau: người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2 cm trên cánh mũi phải.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM đề nghị công an 24 quận, huyện và các đơn vị liên quan nếu phát hiện Phạm Thanh Tâm thì tạm giữ bàn giao cho Đội 9 (Phòng Cảnh sát hình sự) qua số điện thoại 0693187414 hoặc điều tra viên số điện thoại 0977350066.

Công an lập chốt trên đường 472, tối 2.2 Ảnh: Trần Tiến

Sáng 2.2, người dân tại xã Trung An (huyện Củ Chi) đồng loạt nhận thông báo từ công an xã này về việc truy nã bị can Lê Quốc Tuấn, về tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bên cạnh đó, người dân xã Trung An cũng nhận được thông báo truy tìm vật chứng liên quan đến vụ trọng án do Tuấn 'khỉ' gây ra.

Công an huyện Củ Chi thông báo đặc điểm nhận dạng vật chứng trong vụ án “giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra vào ngày 29.1 và 30.1 tại đường 121 ấp 5, xã Tân Thạnh Đông và tỉnh lộ 15 thuộc ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) là: vật chứng có liên quan gồm 1 xe máy hiệu Nouvo màu đỏ đen, BS 59Y2 - 301.98, 1 xe máy Honda Wave màu xanh, BS 59X2 - 595.12. Nếu phát hiện hai chiếc xe có đặc điểm nêu trên, đề nghị người dân báo về công an nơi gần nhất.

Cảnh sát cơ động vẫn chốt tại xã Trung An, truy bắt Tuấn “khỉ”

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong tối ngày 1 và 2.2, cảnh sát cơ động vẫn lập chốt chặn tại nhiều điểm ở xã Trung An để kiểm tra, rà soát trên đường Trung An, 472 chặt chẽ. Tại đường 472 (ấp Bốn Phú, xã Trung An), các chốt trực vẫn luôn được duy trì. Trước đó, vào rạng sáng 30.1, tại khu vực này công an nghi vấn Tuấn “khỉ” lẩn trốn tại khu vực rộng hơn 30 ha nên tiến hành bao vây, truy bắt.

Bị can Phạm Thanh Tâm bị Công an TP.HCM truy nã Ảnh: Công an cung cấp

Vợ chồng ông Tám (người dân sống trên đường 472) cho biết từ ngày 30.1, khi lực lượng cảnh sát cơ động đến lập chốt, khoanh vùng truy bắt Tuấn “khỉ” thì khu vực trở nên căng thẳng. “Chúng tôi được thông báo hạn chế đi lại, chỉ đi ngoài đường lớn, không được đi sâu vào trong”, ông Tám cho biết. Bà Trần Thị Phụng (60 tuổi, sống trên đường 472) kể: “Từ hôm 30.1 đến nay đường này vắng người hẳn, chỉ có người địa phương mới ra vào được. Quán thì cũng chỉ có công an ngồi trực, người lạ không được ra vào. Gia đình tôi cũng được thông báo hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn”.

Cuộc sống trong "tâm bão" vây bắt Tuấn Khỉ của làng quê ngoại thành Sài Gòn

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đến chiều 2.2, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Bộ Công an, công an các tỉnh và Bộ đội biên phòng tại khu vực biên giới Tây Nam để mở rộng phạm vi truy bắt Tuấn “khỉ”.

Theo Công an TP.HCM, sau khi gây án, Tuấn “khỉ” mang theo súng AK và rất manh động. Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Tuấn “khỉ” trên toàn quốc.