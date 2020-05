Khởi tố vụ 2 băng nhóm hỗn chiến làm 1 người chết ở Quy Nhơn

Ngày 18.5, Công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng đối với vụ việc 2 băng nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở TP.Quy Nhơn khiến 1 người tử vong vào rạng sáng 16.5.

Theo Công an tỉnh Bình Định, vụ hỗn chiến xảy ra giữa 2 băng nhóm, gồm nhóm Nhà Đèn (ở P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) do Lê Minh Hòa cầm đầu, có khoảng 16 - 18 người, và nhóm ở P.Đống Đa (TP.Quy Nhơn) do Huỳnh Văn Hậu cầm đầu, có khoảng 12 - 15 người tham gia.

Lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Trần Anh Tuấn (27 tuổi, ở hẻm 61 Phan Bội Châu, P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) và làm việc với một số đối tượng ra đầu thú để điều tra vụ việc. Công an cũng đã tạm giữ 3 xe máy bỏ lại hiện trường, 1 khẩu súng và nhiều loại hung khí mà 2 nhóm đã sử dụng để chém nhau.