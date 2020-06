Khởi tố vụ án 'con nợ' giết vợ chồng chủ nợ rồi tự tử

Ngày 22.6, đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án “con nợ” giết vợ chồng chủ nợ rồi tự sát xảy ra tại địa bàn để làm rõ tội danh giết người

Công an tỉnh Điện Biên cũng triệu tập thêm 5 nghi can có liên quan để làm rõ vụ án. 5 nghi can này nằm trong nhóm người đi cùng vợ chồng 2 nạn nhân, nghi có hành vi đòi nợ thuê . Trong ngày xảy ra thảm án, Công an tỉnh Điện Biên đã triệu tập 4 nghi can trong nhóm này.