Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 tại TP.HCM

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, thông tin ngày 3.12, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo điều 240 bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố vụ án căn cứ vào thông tin về BN 1342 của Bộ Y tế , tình hình thực tế và các chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Quang cho biết Việt Nam nói chung và TP.HCM đã nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới vẫn còn rất phức tạp; nhưng chỉ cần chủ quan, thiếu ý thức pháp luật, không tuân thủ quy định cách ly sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Công an TP.HCM xác định là hậu quả nghiêm trọng vì đã lây lan dịch bệnh cho người khác nên phải xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự.

Tại buổi họp báo, nhiều PV đặt câu hỏi về trách nhiệm của đơn vị quản lý khu cách ly của Vietnam Airlines (số 115 Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình) và chính quyền địa phương, cơ quan y tế trong việc giám sát công tác cách ly. Ông Quang cho hay sau khi khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan ANĐT sẽ có kế hoạch điều tra, xác minh toàn diện, khách quan và thận trọng để xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cá thể hóa trách nhiệm hình sự. “Các câu hỏi mà PV đặt ra cũng là mục đích, yêu cầu của Ban Giám đốc Công an TP.HCM. Còn khi nào khởi tố bị can, ai là bị can trong vụ án này thì phải điều tra mới xác định được”, ông Quang nói.