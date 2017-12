Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các công ty, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hoạt động lừa đảo có liên quan đến Công ty Thiên Cổ Tự, Công ty Ngọc Kim Thuận, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra để được giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Số 4 đường Nguyễn Văn Cừ, P.1, TP.Sóc Trăng. ĐT: 02993.820427 hoặc 0901.069292.