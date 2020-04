Khởi tố vụ Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa tử vong

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án 2 người bị tử vong sau khi uống rượu xảy ra trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vào ngày 20.4, để điều tra về tội giết người

Nạn nhân của vụ án là ông Đặng Phạm Viên (53 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa) và ông Trần Xuân Minh (46 tuổi, ngụ tại số nhà 50, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa).

Như vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định đây là vụ án mạng, chứ không phải ngộ độc rượu đơn thuần. Tuy nhiên, cơ quan Công an chưa cung cấp thông tin về nghi phạm cũng như nguyên nhân các nạn nhân chết có phải do rượu có độc tố hay không.