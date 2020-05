Khởi tố vụ sập công trình đang xây làm 10 người tử vong

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, huyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng về tội 'xâm phạm chỗ ở của người khác'.

Tùy vào tính chất, mức độ, có thể là Bộ Công an, công an tỉnh, thành phố hoặc công an cấp quận, huyện sẽ vào cuộc để điều tra làm rõ về tình trạng làm giả biển số xe công vụ...