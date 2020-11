Khốn đốn vì dính dự án 'ma': Nạn nhân có lấy lại được tiền?

Chiều 29.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông L.V.S (quê Đồng Nai) cho biết tháng 7.2018 ông đóng gần 1,4 tỉ đồng mua 2 lô đất “dự án” của Công ty Alibaba tại H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu). Sau khi phát hiện Công ty Alibaba lừa đảo, ông đến Công an TP.HCM làm đơn tố cáo nhưng tới nay vẫn chưa nhận được thông báo nào từ cơ quan điều tra về vụ án.

Tương tự, ông N.P.Q (quê Đồng Nai) cho biết năm 2018 ông đăng ký và mua 3 nền đất “dự án” của Công ty Alibaba tại H.Tân Thành, đã đóng cho Công ty Alibaba tổng số tiền hơn 850 triệu đồng. “Sau khi Công an TP.HCM vào cuộc và lần lượt bắt giam các lãnh đạo Công ty Alibaba, tôi đã đến CQĐT Công an TP trình báo và làm đơn tố cáo. Nhưng nay đã hơn 1 năm tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ phía công an. Tôi chỉ mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất điều tra, buộc Công ty Alibaba hoàn trả số tiền mà tôi đã đóng trước đó”, ông Q. nói.