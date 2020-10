Ngày 29.10, Công an P.8 (Q.3, TP.HCM) cho biết đã khống chế người đàn ông có biểu hiện tâm thần dùng dao chém ô tô trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, nhiều người dân đi qua hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.8, Q.3) hoảng hốt dừng xe khi phát hiện trước hẻm có người đàn ông (khoảng 40 tuổi) cởi trần, trên tay cầm con dao, miệng liên tục nói.

Lúc này, người đàn ông đi tới một số ô tô đậu tại hẻm trên rồi dùng dao chém vào xe. Những người lưu thông qua khu vực này cũng hú vía không dám di chuyển đến gần.

Nhận được tin báo, Công an P.8, Q.3 đã xuống phong tỏa hiện trường nhằm đảm bảo an toàn , đồng thời khuyên can người đàn ông này bỏ dao xuống nhưng bất thành. Sau khoảng nửa tiếng khuyên can, lực lượng chức năng đã khống chế người đàn ông và đưa về trụ sở công an làm việc.