Khống chế thanh niên 'ngáo đá' cầm dao đe dọa cha mẹ ruột

Chiều 20.2, Lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm thủ tục bàn giao thanh niên “ngáo đá” Huỳnh Thanh Duy (28 tuổi, trú tại số 22/99 Đặng Huy Trứ, P.Phước Vĩnh, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế ) cho Công an P.Phước Vĩnh để lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Bị uy hiếp, người nhà đã trình báo đến Công an P.Phước Vĩnh và khi lực lượng công an phường có mặt, Duy vẫn hung hăng, liều lĩnh nên công an phường đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát 113 Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp hỗ trợ.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 vừa vận động, thuyết phục đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã khống chế được Duy, tước con dao dài 30 cm và đưa về công an phường để xử lý.

Theo Công an phường, Duy là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, trước đây đã có biểu hiện “ngáo đá” và từng bị lực lượng Cảnh sát 113 khống chế, bắt giữ.