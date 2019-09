Không có sự phá hoại trong vụ cháy Công ty Rạng Đông

Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 17.9, Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội Vũ Đăng Định dẫn báo cáo của Công an TP.Hà Nội cho biết nguyên nhân vụ cháy Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) xảy ra hôm 28.8, theo Bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, là do sự cố điện ở bảng mạch điện của bóng đèn chiếu sáng (đèn led) tại vị trí cách vách tôn phía đông bắc khoảng 7 m, cách vách tôn phía tây bắc 3,4 m bên trong tầng 2 của kho bán thành phẩm, đã làm cháy các chi tiết bên trong của bóng đèn led. Sau đó, lửa lan ra xung quanh, dẫn đến vụ cháy Công ty Rạng Đông.

Trả lời câu hỏi của báo chí vụ cháy có tác động của con người hay không, thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, khẳng định không có sự phá hoại trong vụ này.

2

2

Cũng theo ông Định, từ ngày 9 - 12.9 đã thực hiện lấy mẫu không khí trong 24 giờ hằng ngày tại 8 vị trí xung quanh Công ty Rạng Đông. Kết quả so sánh với Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh cho thấy các thông số NO, SO, CO đều nằm trong giới hạn cho phép; hàm lượng thủy ngân (trung bình 24 giờ) trong không khí nằm dưới ngưỡng giới hạn QCVN cho phép. Trong các ngày 13 - 14.9, tiếp tục lấy mẫu không khí trong 24 giờ hằng ngày đối với 3 vị trí quanh Công ty Rạng Đông. Kết quả phân tích so sánh với các quy chuẩn tương tự cho thấy các thông số kể trên nằm dưới ngưỡng giới hạn cho phép.