Không để dịch chọc thủng các khu công nghiệp

Chiều tối 12.5, Sở Y tế TP.HCM thông báo yêu cầu tất cả BV trực thuộc lấy mẫu XN toàn bộ nhân viên y tế trực, bệnh nhân nội trú và thân nhân đang ở tại BV ngay trong đêm. Sau đó, các BV cũng phải tiếp tục lấy mẫu số nhân viên còn lại.

Cùng ngày, UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các đơn vị, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện thiết lập lại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cửa ngõ vào TP, thời gian áp dụng từ 0 giờ 15.5. Lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết dự kiến sẽ lập 12 chốt ở các tuyến đường huyết mạch kết nối với 4 tỉnh giáp ranh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh. Các chốt dự kiến gồm: trạm thu phí Long Phước, cao tốc Trung Lương, đường Ba Làng, tỉnh lộ 10, đường Xuyên Á (QL22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, QL1K, QL50, QL1, cầu Đồng Nai. Dự kiến, mỗi điểm có 4 CSGT luân phiên chốt trực cùng các lực lượng khác như y tế, thanh tra giao thông…