Không để lơ là phòng dịch Covid-19: Có đến 50% người dân không đeo khẩu trang

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 17.8 đến nay, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng . Do “yên bình” đã lâu nên nhiều người dân khá lơ là trong việc phòng dịch, đến nỗi liên tiếp 5, 6 phiên họp gần đây của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP, lãnh đạo TP và lãnh đạo Sở Y tế đều cảnh báo về việc này. Các quận, huyện được yêu cầu giám sát chặt chẽ, đôn đốc, nhắc nhở người dân, tăng cường xử phạt… nhưng cũng không xuể. Đặc biệt, trong tuần vừa qua, Hà Nội có diễn biến mới là phát hiện 1 bệnh nhân dương tính trong khu cách ly là bệnh nhân 1203 (người Israel), khiến Phó chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của TP.Hà Nội, phải nhắc nhở rút kinh nghiệm.

Trước việc nhắc nhở, đôn đốc nhiều vẫn không có tác dụng, tuần qua TP.Hà Nội đã ban hành Văn bản số 5151/UBND-KGVX ngày 28.10 yêu cầu quyết liệt hơn trong phòng, chống dịch. Theo ông Ngô Văn Quý, TP.Hà Nội cũng lập 5 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch và triển khai kiểm tra tại 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 5.11; và tiếp tục yêu cầu các quận, huyện tăng cường tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng; công khai những đơn vị làm tốt và chưa tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Trao đổi với PV Thanh Niên , đại diện Công an Q.Hoàn Kiếm cho biết từ khi phố đi bộ được mở cửa trở lại, mỗi tối công an các phường mà tuyến phố đi bộ chạy qua phối hợp với lực lượng y tế, UBND đi nhắc nhở, tuyên truyền, xử phạt người không đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí trên tuyến phố đi bộ. Lý giải về việc tập trung tuần tra, xử lý vào buổi tối, đại diện Công an Q.Hoàn Kiếm cho rằng đây là thời điểm nhiều sự kiện diễn ra nên tập trung rất đông người, còn ban ngày vẫn duy trì các tổ công tác để tuyên truyền tới người dân.