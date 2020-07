Không được cấp sổ đỏ, gần 200 hộ dân kiện Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội

Theo quy hoạch được duyệt, dự án này chỉ có 2 tòa chung cư gồm CT6A và CT6B. Tuy nhiên, trong thực tế, chủ đầu tư đã xây dựng 3 tòa nhà gồm: CT6A, CT6B và CT6C, mỗi tòa cao 30 tầng, tăng 1 tòa so với quy hoạch được duyệt.

Bên cạnh đó, tổng số căn hộ là 970 căn (936 căn hộ chung cư cao tầng ở tòa CT6A và CT6B; 34 căn biệt thự liền kề), tuy nhiên, thực tế dự án CT6 đã được chủ đầu tư xây dựng thành 3 tòa CT6A, CT6B, CT6C với 1.590 căn hộ, tăng 654 căn hộ so với quy hoạch được duyệt.

Tháng 7.2019, nhiều cư dân hoang mang vì thông báo của Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội thu hồi sổ đỏ đã cấp do có sai sót trong quá trình thẩm định. Sau khi dư luận lên tiếng phản đối, việc thu hồi sổ đỏ này được dừng lại.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 30.6 vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Cường, Bí thư Quận ủy Hà Đông, Chủ tịch HĐND Q.Hà Đông, với hình thức cảnh cáo. Ông Lê Cường bị kỷ luật liên quan đến trách nhiệm trong giai đoạn giữ chức Phó chủ tịch UBND quận (tháng 10.2010 - 4.2012) và Chủ tịch UBND Q.Hà Đông (tháng 4.2012 - 11.2012).

Ở giai đoạn này, ông Cường đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý, chỉ đạo, thiếu sâu sát cơ sở, chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, không chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND Q.Hà Đông và UBND P.Kiến Hưng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng của công ty Bemes tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Điều này dẫn đến dự án xây dựng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt, vi phạm luật Đất đai, luật Xây dựng, để lại hậu quả khó khắc phục.

Trước đó, cũng liên quan đến dự án chung cư cao cấp và thương mại Bemes do tập đoàn Mường Thanh đầu tư, tháng 7.2019, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố "đại gia điếu cày" là ông Lê Thanh Thản để điều tra về tội lừa dối khách hàng quy định tại điều 198 bộ luật Hình sự 2015.

Mới đây, tại cuộc họp thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Công an tổ chức chiều 25.6, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết sau khi khởi tố vụ án vào tháng 7.2019, đến nay Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 6 bị can tội thiếu trách nhiệm.

Trong 6 bị can bị khởi tố, có 3 bị can bị bắt tạm giam là Nguyễn Duy Uyển, Chủ tịch UBND P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông; Mai Quang Bài, cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng Q.Hà Đông; Vương Đăng Quân, nguyên Chánh thanh tra xây dựng Q.Hà Đông.