Không ghi nhận phản ứng bất thường sau những mũi tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên

Trước đó, sáng 17.12, mũi vắc xin Covid-19 “made in Việt Nam” đầu tiên được tiêm trên người tình nguyện, là những trường hợp được lựa chọn trong số hơn 200 người đăng ký dự tuyển. Sáng 20.12, các tình nguyện viên đã sau 72 giờ được tiêm, không ghi nhận biểu hiện bất thường, đủ điều kiện để được xem xét về lại nơi cư trú trong tuần này. Với diễn biến sức khỏe ổn định, 28 ngày sau mũi tiêm vắc xin đầu tiên, các tình nguyện viên sẽ được tiêm mũi thứ 2.

Hiện nay, Học viện Quân y đang triển khai giai đoạn 1 của chương trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 “made in Việt Nam” Nano Covax , với kết quả nghiên cứu đã được Hội đồng chuyên môn, Hội đồng đạo đức quốc gia phê duyệt. Vắc xin được thử nghiệm do Công ty Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu, phát triển. Trong giai đoạn 1 của thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu này đánh giá về tính an toàn của vắc xin, dò liều tiêm phù hợp. Giai đoạn 2 (dự kiến từ tháng 4.2021) nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thực hiện trên 500 người tình nguyện và giai đoạn 3 tiêm trên 10.000 người tình nguyện sẽ đánh giá về sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ.