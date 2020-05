Không khí lạnh đang áp sát biên giới, đêm nay Bắc bộ mưa to

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, theo quan trắc lúc 17 giờ hôm nay, 11.5, khối không khí lạnh đã áp sát các tỉnh biên giới Cao Bằng, Hà Giang. Dự báo trong 1 - 2 giờ tới, không khí lạnh gây mưa ở 2 tỉnh này. Sau đó, vùng mưa tiếp tục lan rộng khiến trong đêm nay, nhiều tỉnh, thành phố ở Bắc bộ có mưa to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa cho các tỉnh Bắc bộ, thời tiết nắng nóng ở khu vực này hoàn toàn chấm dứt từ ngày mai, 12.5. Dự báo, nhiệt độ ở Bắc bộ giảm sâu, từ 4 - 7 độ C, trời mát mẻ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, các tỉnh Bắc bộ có mưa giông diện rộng kéo dài đến hết ngày 13.5. Trong đó, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ.

Từ chiều tối mai, 12.5, các tỉnh bắc Trung bộ có mưa giông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 50 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ. Trong mưa giông , người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.