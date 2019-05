Không khởi tố vụ 2 chú cháu chém nhau tử vong vì tranh chấp đất

Gia đình ông Nguyễn Văn Út (54 tuổi) và Nguyễn Văn Tèo (40 tuổi, cháu ruột ông Út, cùng ngụ ấp Trương Hiện, xã Thạnh Trị, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) đang lo hậu sự cho cả hai.

Ông Nguyễn Văn Tú (59 tuổi, anh trai của ông Út) cho biết việc tranh chấp giữa em trai và cháu ruột là Tèo chỉ là 2 tấc đất ruộng chạy dài khoảng 100 m. Tranh chấp phát sinh nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết dứt điểm nên cả 2 người thường xuyên cự cãi, lớn tiếng với nhau.

Ông Tú kể, chiều 27,5, ông Út dùng cuốc ra đồng phá bỏ bờ đất đang tranh chấp để chuẩn bị vụ lúa mới. Sau đó, Tèo phát hiện nên chủ động đắp lại bờ đất bị phá, đến sáng 28.5, ông Út tiếp tục phá bỏ.

Bức xúc chuyện ông Út ngang nhiên phá bờ đất đang tranh chấp, Tèo đi báo chính quyền địa phương rồi cầm dao chạy ra cánh đồng. “Lúc đó tôi nghe tiếng la thất thanh, không rõ ai ra tay trước, nhưng tôi chạy ra hiện trường thì thấy em trai nằm chết dưới ruộng . Còn Tèo bị thương nặng, được vợ dìu đi vài bước rồi gục ngã”, ông Tú kể lại vụ án mạng kinh hoàng.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 8 giờ ngày 28.5, một số người dân phát hiện ông Út và Tèo cự cãi, lớn tiếng ngoài đồng. Lời qua tiếng lại, do không kiềm chế bản thân nên cả 2 cầm dao đâm chém nhau. Do sự việc xảy ra giữa đồng, không ai kịp thời can ngăn. Hậu quả, ông Út bị đâm tử vong tại chỗ, còn Tèo bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.