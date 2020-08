Khu dân cư hơn 1.200 dân ở Quảng Trị được dỡ phong tỏa sau 22 ngày

Chiều 27.8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ra quyết định dỡ bỏ phong tỏa tạm thời kể từ 14 giờ cùng ngày đối với 3 khu vực trong tỉnh Quảng Trị do liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Trong đó gồm: Trung tâm y tế H.Vĩnh Linh cơ sở 2 (đường Phạm Văn Đồng, TT.Hồ Xá, phong tỏa đêm 6.8, do liên quan đến bệnh nhân 749); thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Linh, phong tỏa đêm 6.8, do liên quan đến bệnh nhân 749); xóm Bàu (Đội 3, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, H.Gio Linh, phong tỏa đêm 11.8 do liên quan đến bệnh nhân 861).