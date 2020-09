Kiểm soát nhà thầu phụ ở cao tốc Bắc - Nam

Tham khảo ý kiến Bộ Công an về nhà thầu Theo ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, trong quá trình chấm thầu đều điện hỏi Bộ Công an để lấy thông tin các nhà thầu, đảm bảo các nhà thầu không có vi phạm bị khởi tố. Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước vào giám sát quá trình thực hiện các dự án cao tốc Bắc - Nam. Theo ông Đông, việc phối hợp này nhằm đảm bảo thực hiện dự án hiệu quả, chất lượng.