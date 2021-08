Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Phó giám đốc Sở KH-ĐT Thái Nguyên

Ông Đào Duy Anh sẽ phải làm báo cáo giải trình chi tiết về sự việc để đoàn kiểm tra xác minh, làm rõ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin chính thức về vụ việc. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 3.8, Công an TP.Thái Nguyên nhận được đơn trình báo của chị N.T.T, cán bộ Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên.

Trong đơn, chị T. trình bày bị ông Đào Duy Anh có hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự và đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông này về hành vi trên. Tuy nhiên, đến ngày 4.8, chị T. đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Nguyên nộp đơn xin rút yêu cầu khởi tố đã gửi trước đó.