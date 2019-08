Kiểm tra giao thông phát hiện nghi phạm tàng trữ súng và ma túy

Ngày 24.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình kiểm tra vi phạm về an toàn giao thông đường bộ, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm Lê Phước Đạt (28 tuổi, ngụ tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và súng