Kiểm tra người ra đường thời điểm giãn cách, phát hiện bị can trốn truy nã

Sáng 3.8, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ bị can trốn truy nã đi mua ma túy trong khi TP.Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội, cấm người dân ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, phát hiện Dương tàng trữ 1 gói ma túy . Tiếp tục kiểm tra nhân thân, công an phường phát hiện Dương là bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tiên Phước (Quảng Nam) khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Ngày 16.7, Dương bị Công an H.Tiên Phước ra quyết định truy nã tội phạm nguy hiểm sau khi bỏ trốn khỏi địa phương.