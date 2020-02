Kiểm tra, xử phạt việc trục lợi kinh doanh khẩu trang phòng chống viêm phổi Vũ Hán

1900.888.655 là số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) tiếp nhận phản ánh về hành vi găm hàng thu lời bất chính từ kinh doanh khẩu trang và thiết bị y tế. Các cơ sơ sản xuất kinh doanh không được đầu cơ, đẩy giá mặt hàng chống dịch viêm phổi do nCoV ẢNH LIÊN CHÂU Người dân có thể gọi theo số điện thoại này để phản ánh nếu phát hiện hành vi vi phạm, giúp cơ quan quản lý kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm. Lực lượng Quản lý thị trường đã tăng cường công tác quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh do nCoV; phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa phòng, chữa bệnh.