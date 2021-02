Kiên Giang: Bắt bị can chém bạn trọng thương, trốn lệnh truy nã

Ngày 23.2, Công an H.Gò Quao ( Kiên Giang ) phối hợp Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) bắt giữ Nguyễn Văn Tình (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, H.Gò Quao, Kiên Giang), là bị can bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.