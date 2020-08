Kiên Giang: Cắt điện khẩn cấp đảo Hòn Tre do cột điện vượt biển đổ nghiêng

Theo báo cáo nhanh của chính quyền H.Kiên Hải (Kiên Giang), khoảng 0 giờ ngày 15.8, trụ điện thứ 2 phía bờ xã đảo Hòn Tre, nằm trong các trụ điện thuộc đường dây 22 kV vượt biển đưa điện lưới quốc gia từ H.Hòn Đất ra xã đảo Hòn Tre , bất ngờ đổ nghiêng. Sự cố này buộc Công ty lực Kiên Giang phải cắt điện khẩn cấp toàn bộ khu vực xã đảo Hòn Tre.

Trụ điện có chiều cao khoảng 43 m đã bị nghiêng 45 độ, phần đế trụ điện đổ nghiêng xuống biển. Dây điện của tuyến cao thế bị kéo giãn và nằm trên thân trụ.

Công trình kéo điện lưới quốc gia vượt biển được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2015, có chiều dài 13 km, nối từ bờ thuộc xã Thổ Sơn (H.Hòn Đất, Kiên Giang) ra xã Hòn Tre (H.Kiên Hải). Toàn tuyến có 27 trụ, trong đó có 25 trụ trên biển cao từ 43 - 48 m và cách đều nhau 500 m, tĩnh không thông thuyền 23 m. Tổng giá trị đầu tư của công trình 69,5 tỉ đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền H.Kiên Hải đã nhanh chóng báo cáo về Công ty lực Kiên Giang để xử lý. Các lực lượng công an, biên phòng, quân sự của H.Kiên Hải đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại, điều tra nguyên nhân và có hướng xử lý an toàn nhất.

Đồng thời, chính quyền H.Kiên Hải liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh để phối hợp với lực lượng công an, biên phòng các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, Phú Quốc và TP.Rạch Giá xử lý vụ việc, phân luồng tàu, thuyền qua khu vực, tránh xảy ra mất an toàn.