Kiên Giang: Cướp giật tài sản của người bán vé số dạo để đi nhậu

Ngày 23.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Thuận ( Kiên Giang ) cho biết đang tạm giam Nguyễn Quốc Khánh (19 tuổi) và Trương Văn Bảo (22 tuổi, cùng ngụ H.Vĩnh Thuận) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 20.5.2021, Khánh đến nhà rủ Bảo đi tìm tài sản của người dân để trộm đem bán lấy tiền tiêu xài thì Bảo đồng ý. Để tránh bị phát hiện, Khánh gỡ biển số xe máy cất vào ba lô rồi cả 2 chạy dọc theo tuyến QL63.

Khi đến trước Trung tâm y tế H.Vĩnh Thuận, phát hiện người phụ nữ ngồi phía sau chiếc xe máy đi cùng chiều có đeo túi xách, cả 2 định ra tay cướp giật nhưng thấy đông người nên bỏ đi.

Sau đó, Khánh chở Bảo đến trước một nhà trọ, thuộc khu phố Vĩnh Phước 2, TT.Vĩnh Thuận, H.Vĩnh Thuận. Tại đây, phát hiện ông Đinh Văn Hồ (51 tuổi) đang chạy xe đạp, trên tay cầm vé số và tiền, Khánh áp sát, còn Bảo ra tay giật lấy 67 vé số cùng với số tiền 120.000 đồng rồi tăng ga bỏ chạy về nhà Bảo.

Số tiền cướp được cả hai chia nhau và cùng đi nhậu. Đến chiều cùng ngày, Khánh lấy vé số vừa cướp giật ra dò nhưng không trúng.

Riêng ông Hồ, sau khi bị cướp giật tài sản đã đến công an trình báo. Qua điều tra, Công an TT.Vĩnh Thuận xác định Khánh và Bảo chính là thủ phạm nên bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Thuận tạm giam cho đến nay.