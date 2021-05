Kiên Giang: Khởi tố bị can đưa 4 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 24.5, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Tý (37 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo Điều 348 bộ luật Hình sự.