Kiên Giang: Rủ nhau đến nhà đánh bạc, 4 người bị khởi tố, bắt giam

Ngày 17.2, Công an H.Gò Quao ( Kiên Giang ) cho biết liên quan đến tụ điểm đánh bạc tại nhà riêng của Dương Văn Út (52 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, H.Gò Quao), cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Út, Lý Văn Hiếu (37 tuổi) và Danh Lành (42 tuổi); đồng thời khởi tố bị can, cho gia đình bảo lãnh Phạm Hoàng Danh (39 tuổi) để điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối, cùng về tội đánh bạc