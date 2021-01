Quảng Nam: Khống chế các con bạc rồi đưa ra nghĩa trang cướp vàng, xe ô tô

Chiều 19.1, đại tá Nguyễn Văn Xuân, Trưởng Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam), cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 bị can để điều tra về các tội đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam các bị can khống chế các con bạc để cướp vàng và xe ô tô. ẢNH: NAM THỊNH

Theo đó, các bị 7 bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Đặng Thanh Hải (21 tuổi), Dương Hiển Khánh Long (22 tuổi), Nguyễn Văn Nam (23 tuổi), Nguyễn Hoàng Vũ (23 tuổi), Nguyễn Đình Hùng (27 tuổi), Dương Ngọc Thức (27 tuổi) và Đoàn Ngọc Long (27 tuổi, tất cả đều ở H.Thăng Bình).

Theo điều tra ban đầu, tháng 12.2020, 7 bị can trên đánh bạc với Trần Văn Thảo (34 tuổi, ở xã Bình Lâm, H.Hiệp Đức, Quảng Nam), Phan Hoàng Sơn (36 tuổi, ở xã Quế An, H.Quế Sơn, Quảng Nam), Võ Tấn Trọng (44 tuổi) và Võ Văn Đăng (47 tuổi, đều ở xã Quế An, H.Quế Sơn) tại một nhà nghỉ ở xã Bình Nguyên (H.Thăng Bình).

Trong lúc đánh bạc, 7 bị can trên xảy ra mâu thuẫn với những người còn lại nên cùng nhau khống chế, bắt giữ Trọng, Đăng, Sơn và Thảo.

Ngay sau đó, cả nhóm đưa 4 người bị khống chế đến khu vực nghĩa địa rồi cướp một sợi dây chuyền vàng, một nhẫn vàng và 1 xe ô tô. Sau khi cầm cố xe ô tô với số tiền 80 triệu đồng, nhóm này chia nhau tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc bắt giữ các con bạc để cướp vàng, xe ô tô đang được Công an H.Thăng Bình điều tra, làm rõ.