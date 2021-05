Kiên Giang sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch Covid-19 lây lan

Sau khi đình chỉ Phó trưởng Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) để điều tra dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, mới đây, Công an TP.Hà Nội tiếp tục đình chỉ công tác Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Tây Hồ.