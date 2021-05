Kiên Giang: Tăng cường thêm 110 cán bộ, chiến sĩ cho tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

Việc tăng cường lực lượng nhằm giúp sức cho lực lượng tuyến đầu mở rộng các chốt để quản lý chặt hơn nữa đường biên giới biển, đảo. Đặc biệt là góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan do nhập cảnh trái phép , góp phần đảm bảo sự an toàn cho nhân dân.