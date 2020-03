Kiên Giang: Trao trả 100 triệu đồng cho người đánh rơi

Chiều 5.3, Công an P.Vĩnh Thanh (TP.Rạch Giá, Kiên Giang) tổ chức trao trả 100 triệu đồng cho ông Trần Văn Quý (46 tuổi, ngụ P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá). Đây là tài sản ông Quý đánh rơi, may mắn được hai người nhặt được giao nộp cho công an.

Khoảng 9 giờ 25 cùng ngày, ông Quý đến một ngân hàng rút 100 triệu đồng để sau đó đóng tiền tại một ngân hàng khác. Tuy nhiên, khi đến ngân hàng để đóng tiền, ông Quý tá hỏa phát hiện 100 triệu đồng để trong túi quần bị rơi mất nên quay lại tìm và định đến công an trình báo.

Tuy nhiên, ông Quý chưa kịp trình báo thì nhận được thông tin có người nhặt được 100 triệu đồng, giao nộp công an nên ông rất mừng.

Theo đó, khi cọc tiền của ông Qúy rớt xuống đường, anh Đặng Nguyễn Hoàng Nam (34 tuổi) và chị Lưu Ngọc Diệp (33 tuổi, cùng ngụ TP.Rạch Giá) phát hiện nên nhặt lên. Anh Nam chưa kịp truy hô thì ông Qúy đã chạy xe mất hút. Sau khi nhặt được tiền, anh Nam và chị Diệp mang đến Công an P.Vĩnh Thanh giao nộp.

Nhận lại tài sản, ông Quý vui mừng nói: “Cảm ơn anh Nam và chị Diệp. Nếu không có hành động đẹp của anh, chị thì có thể toàn bộ tiền của tôi đã bị mất. Tôi cũng cảm ơn Công an P.Vĩnh Thanh đã nhanh chóng liên lạc và tổ chức buổi trao trả tài sản đánh rơi cho tôi”.