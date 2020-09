Kiến nghị chấm dứt việc giao các bộ trưởng quy định chi tiết luật

Một số đơn vị của Bộ Công an, Quốc phòng chưa chủ động gửi văn bản để giám sát Theo Tổng thư ký Quốc hội, qua giám sát cho thấy, một số văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh thường có nội dung mật, tối mật nên khó tiếp cận để nghiên cứu, rà soát. Cũng theo ông Phúc, vì lý do này, một số đơn vị liên quan của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chưa chủ động gửi các văn bản hướng dẫn thi hành luật tới Ủy ban Quốc phòng và An ninh để tiến hành giám sát..