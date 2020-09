Kiến nghị chấm dứt việc lấy tiền công đoàn cho vay

Đề nghị thanh tra việc vận động xã hội hóa 11,3 tỉ đồng cho chương trình Tết sum vầy Qua kiểm toán tại Tổng LĐLĐ, KTNN thấy có phát sinh khoản thu 11,3 tỉ đồng tiếp nhận của các cá nhân hỗ trợ, mà theo hồ sơ của Tổng LĐLĐ cung cấp, đây là khoản vận động xã hội hóa theo chương trình Tết sum vầy năm 2019. Tại công văn vận động không ghi rõ số tài khoản để nhận tiền ủng hộ và cũng không có quyết định thành lập Ban tiếp nhận ủng hộ, toàn bộ việc tiếp nhận do Ban Tài chính thực hiện, không có phiếu thu cho các tổ chức, cá nhân ủng hộ, chỉ có bảng kê danh sách đóng góp, hỗ trợ bằng tiền mặt do Phó ban Tài chính lập, số thu đã nộp vào tài khoản cấp tổng dự toán của Tổng LĐLĐ. Với những tài liệu được cung cấp, KTNN cho biết cơ quan này “không đủ căn cứ, hồ sơ để xác nhận tính chính xác và hợp pháp của khoản thu này và không có căn cứ để kiểm soát chi đúng mục đích, đối tượng do chỉ kiểm toán tổng hợp, không kiểm toán chi tiết khoản chi phí”. KTNN đề nghị Tổng LĐLĐ thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của việc vận động xã hội hóa của khoản thu và việc sử dụng đúng mục đích, đối tượng.