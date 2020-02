Kiến nghị miễn vé tham quan phố cổ Hội An cho du khách mùa dịch Covid-19

Ngày 25.2, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp bàn biện pháp hỗ trợ ngành du lịch do dịch Covid-19. Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 24.2, tỉnh Quảng Nam chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19 , bao gồm gười dân và du khách. Hiện nay, công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã và đang được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ, quyết liệt và thường xuyên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và khách du lịch.

Quảng Nam kích cầu du lịch bằng cách miễn vé tham quan Hội An và Mỹ Sơn cho du khách có lưu trú tại Quảng Nam Ảnh: Hữu Trà

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 2.2020 ước đạt 340.000 lượt khách, giảm 42,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó khách quốc tế 273.000 lượt khách, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2019; khách nội địa 67.000 lượt khách, giảm 63,19% so với cùng kỳ năm 2019.