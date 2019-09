Kiến nghị xử lý hành vi thiếu trách nhiệm của Ban Giám đốc Sở GD-ĐT Hoà Bình

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 15 bị can về các tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; nhận hối lộ và đưa hối lộ . Các bị can này đã lợi dụng chức vụ được giao để can thiệp, nâng điểm thi cho 65 thí sinh (64 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018, 1 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017).