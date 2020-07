Kiến nghị xử lý hình sự doanh nghiệp độc quyền mạng viễn thông tại Phú Mỹ Hưng

Theo đó đơn vị này chịu trách nhiệm vi phạm đối với 4 hành vi: Không thông báo giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp tự quy định với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông; Không báo cáo giá thành với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông; Không báo cáo Bộ TTTT khi có sự thay đổi về tổ chức sở hữu trên mức quy định đối với vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp; Cung cấp dịch vụ viễn thông có trên một chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức chất lượng đã công bố.

Về vấn đề liệu có sự tiếp tay, liên quan của các nhà mạng chấp nhận cung cấp dịch vụ viễn thông đến khách hàng thông qua New Life, Thanh tra Sở TTTT sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Trước mắt, theo ông Lê Quốc Cường, kết luận thanh tra yêu cầu New Life phải có biện pháp bảo đảm tốc độ truy cập Internet theo thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng với khách hàng.

Đồng thời, Sở cũng kiến nghị Cục Viễn thông xem xét việc sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông đã cấp cho công ty này. Kết luận thanh tra chỉ rõ: Công ty New Life đã có sự thay đổi vốn đầu tư và tỷ lệ góp vốn mà không thông báo cho Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc thay đổi này đã thay đổi cơ bản về chủ sở hữu có thể dẫn đến việc không đạt điều kiện về tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế kinh doanh dịch vụ viễn thông không vượt quá 50% đối với dịch vụ có hạ tầng mạng theo khoản 1 Điều 4 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông năm 2009 và theo Điều ước quốc tế. Chưa kể công ty này hoạt động không đúng với nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông...

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên: “Ngay trong thời gian cuộc thanh tra diễn ra, về phía New Life đã có những động thái như giảm giá cước, chất lượng mạng tốt lên tại thời điểm thanh kiểm tra, thậm chí thông báo sẽ tạo điều kiện để cư dân Phú Mỹ Hưng ký hợp đồng trực tiếp với các nhà mạng nhưng đi kèm thông tin các nhà mạng vẫn mong muốn được cung cấp qua New Life - vậy bước tiếp theo sau thanh tra theo ông làm thế nào để không tái diễn tình trạng độc quyền cũ hoặc bình mới rượu cũ?”.

Ông Lê Quốc Cường trả lời: “Kết luận thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM căn cứ tính chất và mức độ vi phạm đối với việc có dấu hiệu lạm dụng vị trí độc quyền để thu lợi bất chính; do đó, Sở TTTT kiến nghị Công an TP.HCM xem xét thụ lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm trách nhiệm hình sự của Công ty New Life theo Điều 217 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, Sở giao phòng Bưu chính Viễn thông tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Công ty New Life và các doanh nghiệp có liên quan trong việc phải bảo đảm nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, thúc đẩy cạnh tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của trong Khu đô thị Phú Mỹ Hưng ”.