Kinh hoàng cơm cháy được chiên trong chảo dầu đen đặc

Chiều 25.9, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đã lập biên bản tạm giữ hàng trăm bao cơm cháy, chà bông, khô gà lá chanh… không rõ nguồn gốc của cơ sở sản xuất do bà Nguyễn Thị Thục Vy làm chủ (tại KP.Bình Đường, P.An Bình, TX.Dĩ An).

Trước đó, Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường TX.Dĩ An, Bình Dương bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất cơm cháy của bà Vy, phát hiện cơ sở này đang chiên cơm cháy trong chảo dầu đen đặc

Các can dầu ăn dùng chiên cơm cháy Ảnh: Đỗ Trường

Tại thời điểm kiểm tra, bà Vy không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn thu giữ được 3 can dầu ăn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng, trong đó 2 can cùng có màu đen và 1 can đã sử dụng gần hết.

Lực lượng chức năng TX.Dĩ An đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật gồm 33 thùng cơm khô là nguyên liệu sản xuất cơm cháy, 26 thùng cơm cháy, 13 bao tải khô gà lá chanh và 50 kg chà bông để điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng thu giữ các sản phẩm Ảnh: Đỗ Trường

Bà Vy khai nhận đã sản xuất các loại thực phẩm nói trên cung cấp cho khách hàng ở Q.Thủ Đức (TP.HCM) và Bình Dương.