Kinh hoàng vụ quật mồ, đốt cốt mẹ vợ con nợ: Khởi tố, bắt giam chủ nợ

Ngày 8.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè ( Tiền Giang ), cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành quyết định tạm giam 3 tháng đối với Lâm Văn Quýnh (56 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM ) để điều tra hành vi liên quan đến vụ quật mồ, đốt hài cốt mẹ vợ của ông Nguyễn Văn Kiệm (63 tuổi, ngụ ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, H.Cái Bè).

Kinh hoàng vụ chủ nợ quật mộ, đốt hài cốt mẹ vợ của con nợ

Trước đó, vào năm 2019, ông Kiệm có vay số tiền 300 triệu đồng của bị can Lâm Văn Quýnh với lãi suất 18 triệu đồng/tháng (72%/năm). Theo thỏa thuận, ông Kiệm thế chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 813, tờ bản đồ số 24 tọa lạc tại xã Hậu Thành cho Quýnh như một tài sản đảm bảo việc trả nợ.

Phần mộ tan hoang của cụ H. khi nhóm người của bị can Quýnh phá hoại, quật mồ, đốt cốt ẢNH: B.B

Ông Kiệm trả lãi cho bị can Quýnh đến tháng 2.2020 thì không có khả năng trả tiếp. Bị can Quýnh đã cầm đầu một nhóm người đến quật mộ, đốt hài cốt cụ T.T.H, là mẹ vợ của ông Kiệm, do cụ H. được chôn cất trên thửa đất mà ông Kiệm thế chấp làm tài sản đảm bảo cho bị can Quýnh.

Sau vụ án kinh hoàng, khu đất nhà ông Kiệm biến thành nơi không ai dám lui tới ẢNH: B.B