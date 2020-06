Kịp thời ngăn một phụ nữ chuyển 500 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Ngày 9.6, Công an TP.Đà Lạt cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ bà B.T.L (ngụ, P.9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) bị những người lừa đảo giả danh cán bộ Bộ Công an dọa nạt, uy hiếp qua điện thoại, buộc phải chuyển số tiền 500 triệu đồng và được ngân hàng ngăn chặn kịp thời.

Ông Phạm Cao Linh, Giám đốc Phòng Giao dịch Phan Chu Trinh, Ngân hàng Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn Lâm Đồng (gọi tắt là Agribank PGD Phan Chu Trinh), cho biết khoảng 14 giờ ngày 4.6, bà L. đến Phòng giao dịch xin tất toán sổ tiết kiệm để lấy 500 triệu đồng làm thủ tục chuyển số tiền này vào tài khoản mang tên Phạm Thúy Ly mở tại một ngân hàng ở Hà Nội).

Khi thấy khách hàng đột ngột rút số tiền lớn để chuyển khoản, Phó giám đốc Agribank PGD Phan Chu Trinh hỏi thăm nhưng bà L. không nói. Sau khi một nhân viên của ngân hàng này dò hỏi, bà L. bật khóc và cho biết có người gọi điện thoại cho bà, tự xưng là cán bộ của Bộ Công an, thông báo bà là người đang phạm tội lừa đảo, dính vào đường dây buôn bán ma túy

"Nếu muốn chứng minh không liên quan thì phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản Phạm Thúy Ly, đến 16 giờ mà không chuyển tiền sẽ có người đến bắt giữ", bà L. kể lại.

Bà L. cho biết thêm, bà bị uy hiếp suốt 2 giờ đồng hồ và bị đe dọa không được báo công an, không được nói với ngân hàng vì... ngân hàng là người thông đồng.

Khi nắm được vụ việc, ngân hàng đã trình báo công an đến xác minh vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã từng xảy ra trên địa bàn. Trưa 9.6, Công an TP.Đà Lạt cho biết sau khi phối hợp điều tra, với các cơ quan liên quan, xác định được tài khoản Phạm Thúy Ly tại một ngân hàng ở Hà Nội, do ai đó đã dùng CMND giả mang tên Phạm Thúy Ly để giao dịch mở tài khoản tại ngân hàng này, với mục địch buộc những người bị lừa đảo chuyển tiền vào.