Tạm giữ nghi phạm giả danh đại tá, Phó cục trưởng Bộ Công an

Theo điều tra ban đầu, lúc 19 giờ 50 ngày 19.12, Diệp Ngọc Hà mặc quân phục công an nhân dân , mang quân hàm đại tá, bảng tên ghi chức vụ Phó cục trưởng. Hà giới thiệu mình là Phó cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an, đang trên đường đi công tác nên ghé Công an H.Châu Thành A thăm anh em (!?)

Tuy nhiên, qua giao tiếp, lãnh đạo Công an huyện thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là công an, nên báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang. Giám đốc Công an đã tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Công an H.Châu Thành A liên hệ ngay với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu - Bộ Công an để xác định, thì phát hiện Hà không phải trong lực lượng công an.