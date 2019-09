Giả danh công an chặn xe đánh người, phạt hành chính có đủ răn đe ?

Làm gì khi bị người lạ chặn xe ?

Theo một cán bộ Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM), tuần tra kiểm soát của lực lượng công an thường có hai hình thức công khai và bí mật, tùy nhiệm vụ được phân công. Tuần tra công khai là công an mặc sắc phục, đeo bảng tên phối hợp với các lực lượng liên quan. Tuần tra bí mật là công an mặc thường phục như người đi đường. Cả hai hình thức tuần tra bí mật, công khai đều phải có kế hoạch cụ thể của đơn vị. Trong trường hợp tuần tra bí mật, các chiến sĩ tham gia phải mang theo thẻ ngành. Khi tiếp cận người nghi vấn, tùy vào trường hợp cụ thể sẽ xuất trình thẻ ngành và thông báo cho người nghi vấn nghe là thuộc đơn vị nào, đang làm nhiệm vụ gì. Trường hợp người nghi vấn chống đối, có khả năng tấn công gây nguy hiểm cho tổ tuần tra thì các chiến sĩ sẽ truy đuổi, trấn áp, khống chế trước rồi xuất trình thẻ ngành sau. Trường hợp người nghi vấn không có biểu hiện chống đối thì tổ tuần tra phải xuất trình thẻ ngành và yêu cầu người nghi vấn đưa giấy tờ cá nhân, giấy tờ xe để kiểm tra hành chính. Nếu người nghi vấn có nhiều biểu hiện bất minh thì tổ tuần tra sẽ đưa về trụ sở công an địa phương (nơi kiểm tra hành chính) để tiếp tục làm rõ. Cũng theo vị cán bộ này, người dân khi bị người mặc thường phục chặn xe yêu cầu kiểm tra hành chính thì việc đầu tiên là cố gắng di chuyển tới nơi có đông người qua lại mới dừng. Trước khi đưa ra giấy tờ cá nhân, người dân phải yêu cầu người kiểm tra xưng họ tên, xuất trình thẻ ngành và chỉ hợp tác sau khi người yêu cầu kiểm tra hành chính cho biết đơn vị công tác, kèm theo việc xuất trình thẻ ngành. Trường hợp người yêu cầu kiểm tra không báo đơn vị công tác, xuất trình thẻ ngành, người dân có quyền không tuân thủ. Công Nguyên