Nghi vấn đường dây vận chuyển ma túy trên biển

Hiện công tác tìm kiếm, thu gom tang vật vẫn đang tiếp tục.

Hôm qua 1.12, khắp làng biển Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) người dân vẫn chưa hết bàn tán về câu chuyện can nhựa khoảng 30 lít màu vàng trôi dạt vào bờ biển sáng 30.11, bên trong chứa hàng chục bánh heroin

Ông N.T.C (56 tuổi, ở thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh) cho biết khoảng 8 giờ ngày 30.11, ông ra bãi biển, thấy chục bánh hình chữ nhật được bọc màu vàng chất thành đống nằm sát bờ biển. Lúc đó, ông có mở 1 bánh để kiểm tra, thấy được bọc rất kỹ càng với 4 lớp bao, ban đầu cứ tưởng... thuốc nổ. “Khi nghe thông tin cơ quan chức năng xác định đây là ma túy, chúng tôi ai cũng bất ngờ vì từ trước đến nay chưa từng có trường hợp như vậy”, ông C. nói.

Cận cảnh "kho" heroin chữ Trung Quốc trong can nhựa trôi dạt trên biển Quảng Nam

Theo quan sát của PV Thanh Niên, chiếc can nhựa được khoét một miếng dưới đáy để nhét các bánh heroin vào, sau đó được dán, cột lại. Anh T.M.T (34 tuổi, ở thôn Hòa Hạ) cho biết người đầu tiên phát hiện can nhựa (là ông H., ngụ cùng thôn) đã trút các vật thể lạ xuống bờ biển, chỉ lấy cái can mang về dùng. Sau đó, ông N.T.C và nhiều người dân ra lấy một số vật thể lạ đó mang về nhà. Khi nghe cơ quan chức năng thông báo “vật thể lạ” kia là ma túy, họ đã chủ động giao nộp.

Truy tìm nguồn gốc heroin

Ngày 1.12, trả lời Thanh Niên, thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã thu giữ được 25 bánh heroin (trọng lượng hơn 10 kg) , nhưng dự đoán nhiều khả năng vẫn còn những bánh heroin chưa được phát hiện. Vì vậy, cơ quan chức năng tiếp tục cắt cử lực lượng bám từng nhà dân để vận động giao nộp, đồng thời yêu cầu người dân ký cam kết không tàng trữ chất cấm này. Cơ quan chức năng cũng đang triển khai lực lượng đi dọc bờ biển để tìm kiếm, thu gom.

25 bánh heroin được niêm phong để điều tra, xác minh nguồn gốc Ảnh: Mạnh Cường

Theo thượng tá Mẫn, hiện BĐBP tỉnh đã niêm phong và hoàn tất các thủ tục chuyển 25 bánh heroin từ Đồn biên phòng Tam Thanh (thuộc BĐBP tỉnh Quảng Nam) về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh để phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ nguồn gốc ma túy trên. "Ban đầu, cơ quan chức năng phỏng đoán số lượng heroin này trôi từ Trung Quốc về. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra có nhiều giả thiết, tình huống đặt ra.

Trên bề mặt bánh heroin có một vòng tròn đỏ, có nhiều chữ Trung Quốc Ảnh: Mạnh Cường

Trong đó, nghi vấn đây là một đường dây vận chuyển ma túy bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh. Số lượng heroin trôi dạt vào bờ biển là lớn nhất trên địa bàn Quảng Nam từ trước đến nay", thượng tá Mẫn nói.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam cũng đang phối hợp với BĐBP và Cảnh sát biển tập trung điều tra. Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho rằng hiện chưa có căn cứ để xác định có một đường dây ma túy, nhưng chắc chắn lượng ma túy thẩm lậu, dạt vào bờ biển Quảng Nam thì phải có nguồn gốc cụ thể.

“Muốn biết đây là một đường dây ma túy trong nước hoặc nước ngoài, quy mô hoạt động như thế nào thì phải có xác minh, khi đó mới có kết luận chính thức”, đại tá Dũng nói.