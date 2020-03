Kon Tum: Công an huyện Sa Thầy bắt giữ nhóm trộm chó

Sáng 3.3, Công an huyện Sa Thầy cho biết vừa bắt giữ 2 nghi can trộm chó

Tại hiện trường, 22 con cho bị trói chân, dán miệng. Ảnh: Đ.N. Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 29.2, người dân tại thôn 2, TT.Sa Thầy (H.Sa Thầy) phát hiện 10 con chó bị trói chân, dán miệng bằng băng keo, được tập kết tại khu vực gần Trung tâm văn hóa huyện Sa Thầy.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường điều tra, xử lý.

Đến khoảng 5 giờ 20 cùng ngày, công an phát hiện 3 người đi trên 1 xe máy và 1 xe taxi đến khu vực tập kết chó. Ngay khi các nghi can vận chuyển số chó nói trên lên xe taxi thì bị Công an TT.Sa Thầy bắt quả tang.

Khi phát hiện bị lộ và lợi dụng sơ hở, 1 người trong nhóm này đã chạy thoát bằng xe máy, 2 người còn lại bị lực lượng Công an bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ 22 con chó đang bị trói chân, dán miệng, trong đó có 4 con đã chết.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định nhóm trộm chó gồm Mai Ngọc Viễn (33 tuổi, trú xã Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum), Đào Văn Thuy (54 tuổi, trú TP.Kon Tum) và người trốn thoát tên Thực.

Viễn khai nhận, khoảng 3 giờ cùng ngày, Viễn cùng Thực dùng xe máy đến huyện Sa Thầy để trộm chó . Tại đây cả hai đã trộm 3 con chó và mua lại của 2 người khác 19 con chó với giá 10 triệu đồng.

Sau khi trộm chó , Thực gọi cho Thuy dùng taxi vận chuyển 22 con chó về TP.Kon Tum tiêu thụ. Khi đang vận chuyển số chó nêu trên lên xe taxi, các nghi can bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Nhận được thông báo của cơ quan công an, người dân đến nhận lại chó đã mất Ảnh: Đ.N.