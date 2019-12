Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch UBND xã thanh toán khống tiền chống bão

Thanh toán, quyết toán khống tiền phòng chống bão số 16

Chiều 7.12, theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòa Bình, đơn vị đã đề nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Mười, Bí thư Đảng ủy và ông Trần Văn Lịnh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu (H.Hòa Bình) do thanh, quyết toán khống tiền phòng chống bão và một số sai phạm khác.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòa Bình, mặc dù cơn bão Tembin (bão số 16, năm 2017) không vào đất liền nhưng xã Vĩnh Hậu lại thanh, quyết toán tiền phòng chống bão với số tiền 87 triệu đồng.

Qua xác minh thực tế, UBND xã Vĩnh Hậu chi không hết số tiền trên, bản thân Chủ tịch UBND xã không có hội ý lãnh đạo UBND xã mà thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy xã và được sự đồng ý thống nhất cho chủ trương lập chứng từ thanh, quyết toán chi hết số tiền được hỗ trợ.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòa Bình về những sại phạm tại xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình

Kết quả kiểm tra cho thấy chứng từ chi sai mục đích hơn 61 triệu đồng. Trong đó, tiền mua chiếu nằm là 18 triệu đồng (thực chất là do Xã đội cho mượn); mua cơm hộp phục vụ người dân trú bão trên 33 triệu đồng (thực chất phần cơm hộp do Hội Chữ thập đỏ huyện tài trợ); mua cát, đá 4,5 triệu đồng (do người bán hỗ trợ xã, không thu tiền); hỗ trợ lực lượng dân phòng và các ấp trực bão trên 10 triệu đồng (có danh sách ký nhận tiền nhưng không có người nhận tiền, chữ ký người nhận tiền do kế toán nhờ mọi người xung quanh ký để làm chứng từ quyết toán)…

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòa Bình qua kiểm tra còn phát hiện xã Vĩnh Hậu có nhiều sai phạm như: Không công khai, minh bạch việc xây dựng trụ sở ấp 14; tự ý cho 8 hộ dân thuê đất mua bán cặp hành lang lộ giới để thu với số tiền gần 67 triệu đồng…

Đề nghị kiểm điểm, có hình thức kỷ luật

Với những sai phạm trên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòa Bình đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hậu nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề nghị Đảng ủy xã có trách nhiệm thu hồi với số tiền bị xuất toán trong bão Tembin trên 61 triệu đồng; đề nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Mười, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hậu do có chủ trương để UBND xã tổ chức thực hiện sai quy định trong việc thanh, quyết toán số tiền được UBND huyện hỗ trợ trong cơn bão Tembin và làm thủ tục hợp đồng giao khoán, hợp đồng thuê mướn đất công của xã.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòa Bình đề nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với ông Trần Văn Lịnh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, trong lãnh đạo, chỉ đạo vi phạm quy chế làm việc của UBND xã; vi phạm việc quyết toán tiền bão Tembin; quy trình cho thuê đất công và thu - chi tài chính không đúng quy định; chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng giao khoán đất công của xã sai quy định…

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòa Bình đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Huỳnh Thanh Tân, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, là người thực hiện sai thẩm quyền, đứng ra ký hợp đồng giao khoán, hợp đồng thuê mướn đất công của xã. Đồng thời đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Trần Đăng Khoa, Kế toán ngân sách UBND xã Vĩnh Hậu, trong việc lập chứng từ quyết toán sai quy định.