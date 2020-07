Kỷ luật chánh án và thẩm phán gây oan sai

Ngày 9.7, tin từ TAND tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan này vừa có văn bản trả lời đơn kiến nghị của vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng (trú xã Đắk Buk So, H.Tuy Đức, Đắk Nông), thông tin về thi hành kỷ luật đối với các cán bộ liên quan trong việc TAND H.Tuy Đức gây oan sai cho ông Võ, bà Thưởng.

Trước đó, trong năm 2018, TAND H.Tuy Đức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Võ và bà Thưởng cùng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Năm 2019, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Sau đó, Công an H.Tuy Đức ban hành các quyết định đình chỉ vụ án hình sự , đình chỉ điều tra bị can, vì đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 5.6, TAND H.Tuy Đức đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với vợ chồng ông Võ, bà Thưởng.