Kỷ luật nhiều tướng, tá quân đội liên quan sai phạm đất đai

Đình chỉ vụ án theo ý chí cá nhân Như Thanh Niên đã thông tin, lúc đương chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Văn Quân đã chỉ đạo theo ý chí cá nhân khi đình chỉ vụ án lừa đảo hơn 15 tỉ đồng đối với bị can Lê Thị Tường Vân mà không được sự đồng tình của đa số thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện KSND tỉnh Gia Lai; đồng thời cố ý đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can này. Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, bà Vân vay của 3 người ở TP.Pleiku tổng cộng 15,25 tỉ đồng. Sau đó, bà Vân không trả tiền cho các chủ nợ. Công an tỉnh Gia Lai điều tra, khẳng định hành vi của bà Vân là lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng ông Quân đã ra quyết định đình chỉ vụ án. Sau khi Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng vào cuộc, các cơ quan tố tụng của tỉnh Gia Lai đã phục hồi vụ án, xử lý lại từ đầu. Tháng 5.2020, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bà Vân 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Hiếu