Kỷ luật trung úy công an 'lừa tình, tiền'

Ngày 1.3, thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long), xác nhận trung úy Nguyễn Duy Tân, công tác tại Đội CSGT trật tự Công an H.Long Hồ, vừa bị kỷ luật bằng hình thức giáng 2 cấp, từ trung úy xuống thượng sĩ do vi phạm phẩm chất đạo đức nghiêm trọng. Riêng về mặt Đảng sẽ tiếp tục xử lý trong vài ngày tới.