Ký sự pháp đình: Giật tài sản, giật cả mạng người

Ngày 25.11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (27 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 18 năm tù, Cao Phúc (31 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) 14 năm tù, Phạm Tấn Cường (22 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 13 năm tù, Huỳnh Văn Sang (18 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 10 năm tù và Trần Mạnh Đăng (19 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, cùng TP.HCM) 5 năm tù về tội "cướp giật tài sản"

Ngày 28.12.2018, trên đường Lạc Long Quân (Q.Tân Bình), nhóm này giật giỏ xách của chị H. khi người này đang ngồi sau xe máy do ông Q.C điều khiển. Hậu quả khiến ông Q.C. té xuống đường, sau đó tử vong do bị gãy đốt sống cổ. Sáng 18.1, khi các bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì bị Công an Q.Tân Bình phát hiện, bắt giữ.