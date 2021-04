Lại bất an vì 'cẩu tặc'

Loại tội phạm này nên xử nghiêm vì chúng manh động lắm. Nguyễn Thảo

Tại sao “cẩu tặc” vẫn lộng hành ?

Liên tiếp những vụ án trộm chó xảy ra khiến nhiều bạn đọc (BĐ) đặt câu hỏi “tại sao cẩu tặc vẫn lộng hành?”. BĐ Nguyễn Phúc Hậu trăn trở: “ nạn trộm chó xảy ra từ rất lâu, đã có người chết oan vì những tên trộm chó này, cũng có cảnh trộm chó bị cả làng đánh chết. Nhưng tại sao nạn trộm chó mèo vẫn không giảm, gây bức xúc trong xã hội?”. Nhiều BĐ đã thử “đặt ra một khả năng để triệt tiêu nạn trộm chó mèo”. BĐ Hoàng đề nghị “cơ quan chức năng xóa sổ luôn các nơi kinh doanh , chế biến thịt chó có nguồn gốc từ hàng ăn cắp, hàng gian”. BĐ Robin cũng cho rằng: “Muốn chấm dứt nạn trộm chó thì phải cấm mua bán, tiêu thụ thịt chó”.

Cần nâng cao hình phạt đối với hành vi trộm chó. Khung thấp nhất phải 5 năm tù để giảm bớt các hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra từ nguyên nhân trộm chó. Anh Tuấn Lê Nhưng liệu “cấm ăn thịt chó” có phải là biện pháp rốt ráo để giải quyết nạn trộm chó? BĐ Viên Nguyễn nêu ý kiến: “Xin phản hồi lại các bạn, không có quán thịt chó, thậm chí không ai ăn thịt chó, thì chó vẫn mất như thường. “Cẩu tặc” vẫn bắt chó và các bạn đi tìm chuộc lại. Chó là thú cưng còn được giá hơn chó thịt”. Vấn đề chính, theo BĐ Viên Nguyễn, đối với nạn trộm cắp chó mèo thì “ăn cướp là ăn cướp, ăn trộm là ăn trộm, chứ còn phải định lượng giá trị to nhỏ để xử lý thì… rõ khổ”. Tán thành, BĐ Huynh Nam phân tích: “Chính vì luật phạt chưa phù hợp nên kẻ trộm chó không sợ. Trộm chó mèo khác với trộm tài sản. Con chó 3 triệu đồng khác với trộm khoản tiền 3 triệu đồng. Vì chó là động vật cụ thể, hình phạt trộm chó phải gấp 10 lần mới phù hợp”. Nhưng liệu “cấm ăn thịt chó” có phải là biện pháp rốt ráo để giải quyết nạn trộm chó? BĐ Viên Nguyễn nêu ý kiến: “Xin phản hồi lại các bạn, không có quán thịt chó, thậm chí không ai ăn thịt chó, thì chó vẫn mất như thường. “Cẩu tặc” vẫn bắt chó và các bạn đi tìm chuộc lại. Chó là thú cưng còn được giá hơn chó thịt”. Vấn đề chính, theo BĐ Viên Nguyễn, đối với nạn trộm cắp chó mèo thì “ăn cướp là ăn cướp, ăn trộm là ăn trộm, chứ còn phải định lượng giá trị to nhỏ để xử lý thì… rõ khổ”. Tán thành, BĐ Huynh Nam phân tích: “Chính vì luật phạt chưa phù hợp nên kẻ trộm chó không sợ. Trộm chó mèo khác với trộm tài sản. Con chó 3 triệu đồng khác với trộm khoản tiền 3 triệu đồng. Vì chó là động vật cụ thể, hình phạt trộm chó phải gấp 10 lần mới phù hợp”.

Ngày càng manh động

Nhiều BĐ bày tỏ nỗi bất an khi các vụ án liên quan đến trộm chó đang trở nên nghiêm trọng. Đề cập đến vụ việc trộm chó nổ súng bắn trả khi bị truy bắt khiến 1 cán bộ công an bị thương, BĐ Lại Xuân Nghiễm nhận xét: “Nguy hiểm ở chỗ bọn “cẩu tặc” bây giờ không chỉ manh động mà còn trang bị vũ khí “nóng”. Mức phạt ngày xưa cổ lỗ rồi, vì trộm chó sẵn sàng chống trả, thậm chí giết người”. BĐ Dương Văn Tuấn cảm thấy băn khoăn khi “hết câu chuyện trộm chó bắn chủ nhà, người dân bắn kẻ trộm chó, nay lại là trộm chó bắn công an. Đừng để tình hình an ninh trật tự xóm làng khủng hoảng vì cẩu tặc. Phải có biện pháp xử lý tận gốc, mạnh tay…”.